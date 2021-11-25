بيارق الخير: الكتل السياسية هي من تعترف بالانتخابات وليس المجتمع الدولي

اكدت كتلة بيارق الخير ، الخميس ، على ضرورة احترام رأي الكتل الخاسر في الانتخابات ، مشيرة الى ان تقرير ممثلة الامم المتحدة جنين بلاسخارت لم ينقل حقائق الجهتين الفائزة والخاسرة.

وقال رئيس الكتلة محمد الخالدي في تصريح صحفي إن “تقرير ممثلة الامم المتحدة جنين بلاسخارت لم ينقل حقائق الجهتين الفائزة والخاسرة”، مشيراً الى أن “الكتل السياسية هي من تعترف بالانتخابات وليس المجتمع الدولي لذلك ضرورة نقل حقائق الطرفين مهمة جدا ويجب ان تقدم للقضاء”.

واضاف أن “هناك جهتين الاولى تقول لدينا الادلة الثابتة التي تدين نتائج الانتخابات، والاخرى تقول انا الجهة الفائزة لذلك يجب أن تذكر الجهتين في التقارير التي ترفع للمجتمع الدولي”.

وأشار الى أن “الادلة يجب أن تقدم من الطرفين الخاسرين والفائزين ومن يحدد الحق والباطل هو القضاء العراقي والقضاء لم يحسم الامر بعد”.

وبين أن “الامم المتحدة يجب أن تكون محايدة بين الطرفين والا لم نصل لأي نتيجة ملموسة بخصوص نتائج الانتخابات مع المعترضين”.