اللجنة القضائية العراقية ـ الايرانية تعقد اجتماعها الثاني بخصوص "جريمة المطار"

عقدت اللجنة القضائية المشتركة بين العراق وايران، اليوم الخميس، أجتماعها الثاني.

وذكر إعلام القضاء في بيان إن "اللجنة القضائية المشتركة بين العراق وايران، عقدت اليوم الاجتماع الثاني لاستكمال النقاش بخصوص جريمة المطار والادلة المتوفرة فيها".

وكانت اللجنة، قد عقدت اجتماعها الأول يوم امس الاربعاء، حيث مثل "مجلس القضاء الاعلى رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي مسلم متعب مدب، والمشرف القضائي القاضي رزاق كاظم رسن، والمدعي العام خالد رخيص، ومدير عام دائرة الحراسات القضائية رحيم عبد حسن، ومثل الجانب الايراني رئيس الوفد مصطفى سيد اشرفي معاون النائب العام لمحافظة طهران ووكيل المحكمة الدولية، والمستشارين القانونيين للوفد، ومستشار الدائرة القانونية العامة للشؤون الدولية في وزارة الخارجية".