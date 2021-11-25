المفوضية تنهي إعادة عد وفرز آخر المحطات المطعون بها

أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، انهاء إعادة عد وفرز آخر المحطات المطعون بها والمتمثلة بمحافظة نينوى.

وذكرت المفوضية في بيان انها "أنهت، جميع عمليات إعادة العد والفرز اليدوي، والتي كان آخرها هذا اليوم لمحطات محافظة نينوى، بناء على قرار الهيئة القضائية للانتخابات، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين".

وبحسب البيان، "كانت نتيجة العد والفرز اليدوي الجارية متطابقة مع نتائج العد والفرز الالكتروني بنسبة 100%، وعرضت اللجنة المشكلة تقاريرها المرفوعة على مجلس المفوضين والذي أوصى بإرسال النتائج إلى الهيئة القضائية للانتخابات".