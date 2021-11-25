محلل سياسي: بلاسخارت لم تعترف بالادلة التي تثبت تزوير الانتخابات امام المجتمع الدولي

رأى المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان الممثلة الاممية في العراق جينين بلاسخارت، لم تعترف بتزوير نتائج الانتخابات رغم الادلة التي قدمتها الاطراف السياسية التي التقت بها قبل ايام حيث قدمت احاطة عن الوضع الجيد للانتخابات متجاهلة ماحصل من تلاعب وتزوير.

وقال الخيكاني لـ /المعلومة/، ان “هناك صمت واضح من السلطة التنفيذية ازاء الملفات المهمة في البلد، فضلا عن ان هناك حاجة لتدخل السلطة القضائية من اجل احقاق الحق حول اخفاء بعض الحقائق المتعلقة بالانتخابات وحديث بلاسخارت حولها امام المجتمع الدولي”.

واضاف ان “اشادة بلاسخارت امام المنظمة الاممية بالانتخابات العراقية وتجاهل التزوير الحاصل فيها رغم الاجتماعات السياسية معها وتقديم الادلة القاطعة حول تزويرها يؤكد تحريفها للحقائق”.

واشار الى ان “استمرار الوضع الراهن على ماهو عليه يؤكد ان الامم المتحدة تقف الى جانب تزوير الانتخابات، على الرغم من ان الهيئة القضائية قالت كلمتها بشأن التلاعب باصوات الناخبين”.