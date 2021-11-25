خبير: تصريحات البنتاغون بشان بقاء قواته في العراق سيؤدي الى انسداد امني وسياسي

اكد الخبير الامني صباح العكيلي , الأربعاء، استعداد فصائل المقاومة في العراق للتصدي لمخطط بقاء القوات الاميركية في العراق، مبينا ان بقاء القوات الاميركية في البلاد سيحرج الحكومة وسيؤدي الى انسداد امني وسياسي.

وقال العكيلي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” فصائل المقاومة متهيئة ومستعدة اذا ما رفض الامريكان الخروج في الموعد المحدد في 31 / 12 من العام الجاري وان بقائهم سيؤدي الى انسداد أمني ” .

وأضاف ان ” التصريح الذي ادلت به المتحدثة باسم البنتاغون والقائدة في البحرية الامريكية جيسكا ماكنولتي تصعيد خطير ولابد من الحكومة موقف رسمي ” , مطالبا ” القوى السياسية والفصائل المقاومة الى اصدار بيانات بشان التصريح ” .

وأشار التصريح ان ” فصائل المقاومة متهيئة ومستعدة لاستخدام كل الوسائل وانها ستفتح عليهم باب لن يغلق الا بخروجهم بشكل كامل من العراق” .

ويذكر ان المتحدثة باسم البنتاغون والقائدة في البحرية الامريكية قد اكدت في تصريح سابق لصحيفة نيوزويك الاميركية ترجمته / المعلومة / , إن موقف الولايات المتحدة لم يتغير ، وأنه لا يوجد خروج منظم بشكل كامل في نهاية العام.