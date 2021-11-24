النائبة السابقة انتصار علاوي: نستغرب غياب الاعلام الكردي ومتابعة الحكومة المركزية لتظاهرات الاقليم

استغربت عضو مجلس النواب المنحل انتصار علاوي، الأربعاء، من التعتيم الإعلامي التي تمارسه حكومة الإقليم مع المتظاهرين والتعنيف الذي حدث لهم ، منتقدة دور الحكومة المركزية ورئاسة الجمهورية

وقالت علاوي في تصريح لـ/ المعلومة /ان” صمت الحكومة المركزية والاعلام وعدم الرد بعقلانية على المتظاهرين وممارسة العنف معهم في الإقليم ساهم بزيادة رقعة التظاهرات وانتقلت من منطقة واحد الى مناطق عدة”.

وأضافت ان” الاعلام الكردي لم ينقل التظاهرات كما نقل احداث التظاهرات التي حصلت في العراق كأحداث تشرين وغيرها” مشيرة الى ان” الحكومة الكردية تدفع موطنيها الى الهجرة بالإكراه “.

ولفتت الى ان” حكومة الإقليم مارست العنف والاعتداء والطرق غير القانونية على المتظاهرين لتدفعهم الى الهجرة من العراق وسلك طرق غير قانونية”.

وسبق أن شهدت السليمانية في كانون الثاني 2020 الماضي احتجاجات مماثلة على تردي الأوضاع الاقتصادية في الإقليم وتأخر صرف رواتب الموظفين العموميين، في ظل خلافات مع بغداد حول إدارة الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها.