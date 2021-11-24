محلل سياسي : بلاسخارت رأس الرمح للمشروع الأمريكي في العراق

اكد المحلل السياسي حسين الكناني , الأربعاء, ان المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت منذ الوهلة الأولى تدخلت بشكل مباشر بالعملية الانتخابية بصفتها رأس الرمح للمشروع الأمريكي المؤيد من بريطانيا وفرنسا وبعض دول الخليج.

وقال الكناني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تدخل المبعوثة الأممية في العملية الانتخابية واضح ومكشوف منذ الوهلة الأولى”، مؤكدا أن “تقريرها الأخير غير واقعي ويعكس انحيازها للمشروع الأمريكي والمؤيد من فرنسا وبريطانيا وبعض دول الخليج”.

وأضاف، أن “بلاسخارت هي راس الرمح لتنفيذ المشروع الأمريكي الخبيث”،

مبينا ان “معلومات من داخل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكدت أن موظفي الأمم المتحدة هم من يسيرون عمل المفوضية ويشرفون بشكل حقيقي بعمل المفوضية”.

وأشارت الكناني الى ان “لقاءات بلاسخارت مع الفصائل والقوى المعترضة على نتائج الانتخابات مجرد تغطية لدعم تقريرها الخبيث بشمولية لقائها مع كافة القوى السياسية” .