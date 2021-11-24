تعقيبا على احاطتها.. الحزب الإسلامي: بلاسخارت قالت بغير ما تعتقد وباتت سببا للتزوير

هاجم الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي، الأربعاء، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، متهما اياهما بالتغاضي عن التزوير الواضح في الانتخابات.

وقال العزاوي في تصريح متلفز ، ان “بلاسخارت تعتقد ان واجبها دعم الديمقراطية في العراق بالتغاضي عن أخطاء قاتلة حدثت في الانتخابات”، مبينا ان “المبعوثة الأممية وجدت انه بإمكانها التغاضي عما جرى بإعلان سلامة الانتخابات من التزوير”.

ورد العزاوي تعقيبا على احاطة بلاسخارت الأخيرة في مجلس الامن، بان “المبعوثة الاممية في العراق تجد بمهمتها ضرورة الحفاظ على العملية السياسية بكل السبل حسب وجهة نظرها”، معتبرا ان “بلاسخارت لم تشأ إطلاق رصاصة الرحمة على العملية الديمقراطية بتأييد وجود تزوير”.

وشدد العزاوي على ان “بلاسخارت قالت بغير ما تعتقد في احاطتها الأخيرة بمجلس الامن، وبذلك هي باتت سببا رئيسا فيما حصل من تزوير خلال الانتخابات”.