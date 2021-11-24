النائب الفائز عن تحالف الفتح همام التميمي : هناك أدلة بتزوير الانتخابات واتهامنا الأول والأخير للمفوضية

أكد النائب الفائز عن تحالف الفتح همام التميمي، الأربعاء، أن هناك أدلة بتزوير الانتخابات، وفيما أشار الى أن الاتهام الأول والأخير للمفوضية، اعتبر أن المخالفات جسيمة وكبيرة والقضاء سيكون الكلمة الفيصل فيها.

وقال التميمي خلال حديثه لبرنامج "علناً" الذي تبثه السومرية، إن "كل الاعتراضات ضمن الاطار الدستوري المتاح لنا والدلائل والمؤشرات الموجودة في المحطات تحتم على المفوضية الغائها".

وأضاف "قدمنا الى المحكمة الاتحادية بالغاء هذه النتائج"، معتبراً أن "المخالفات جسيمة وكبيرة والقضاء سيكون الكلمة الفيصل بها".

ولفت التميمي الى أن "هنالك صمام امان للشعب العراقي وهناك ناس متفهمين اذا الغيت الانتخابات".

وبشأن تشكيل حكومة توافقية، قال التميمي إن "مشاكلنا منذ 2003 وحتى الان هي الحكومات التوافقية وهي ضعيفة"، مشيراً الى أن "تحالف الفتح اكثر كتلة سياسية منضبطة".

وتابع أن "هناك ادلة بتزوير الانتخابات واتهامنا الاول والاخير للمفوضية"، مؤكداً أن "الاطار التنسيقي يستطيع تشكيل الحكومة بالاتفاق مع الكتل الاخرى".