الدفاع المدني تخمد حرائق مفتعلة في عدد من الدور اثر نزاع عشائري بالفلوجة

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، عن اخماد حرائق مفتعلة داخل عدد من الدور السكنية في قضاء الفلوجة أثر نزاع عشائري.

وقالت المديرية في بيان ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حرائق اندلعت داخل ثمانية دور سكنية واربعة عجلات مدنية اثر نزاع عشائري في منطقة النساف في قضاء الفلوجة شرقي محافظة الأنبار" .

واضافت ان "مديرية دفاع مدني محافظة الأنبار أستنفرت فرق الاطفاء واخمدت الحوادث المفتعلة بوقت قياسي والذي قلل من خسائرها الاقتصادية في الدور السكنية".