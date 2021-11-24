رئيس القضاء يستقبل الوفد القضائي المكلف باغتيال الشهيدين المهندس وسليماني

استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، الأربعاء، الوفد القضائي الايراني المكلف بمتابعة التحقيق الخاص بجريمة المطار التي أدت إلى استشهاد القادة ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني ورفاقهم.

وذكر بيان للقضاء أن “رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل، اليوم، الوفد القضائي الايراني المكلف بمتابعة التحقيق الخاص بجريمة المطار التي أدت إلى استشهاد القادة ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني ورفاقهم”.

وأضاف البيان، أنه “ترأس الوفد القضائي الايراني السيد سيد مصطفى سيد اشرفي معاون النائب العام لمحافظة طهران ووكيل المحكمة الدولية، والمستشارين القانونيين للوفد، والسيد مستشار الدائرة القانونية العامة للشؤون الدولية في وزارة الخارجية”.