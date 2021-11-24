الجيل الجديد: ماجرى من قمع لتظاهرات السليمانية جريمة جديدة من أحزاب السلطة

أكد القيادي في حراك الجيل الجديد ريبوار جلبي، الأربعاء، أن ماجرى في محافظة السليمانية من قمع للطلبة المتظاهرين هو جريمة جديدة تضاف لجرائم أحزاب السلطة.

وقال جلبي في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “بدلاً من تنفيذ مطالب المتظاهرين والاهتمام بشريحة الطلبة تلجأ الحكومة لاستخدام القوة ضد الشباب المتظاهر الذي عبر عن حالة الفشل التي تقود بها الأحزاب الحاكمة إقليم كردستان”.

وأضاف أن “الإقليم يعيش أوضاعاً مأساوية بسبب الأوضاع الاقتصادية والمالية وارتفاع سعر الوقود وفرض الضرائب وهذا كله والأحزاب الحاكمة تتناعم بخيرات الإقليم وموارده”.

وسجلت التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها السليمانية منذ عدة أيام وقوع إصابات بلغية في صفوف المحتجين، فيما سجلت منظمات حقوقية تزايد حالات القمع واستخدام الرصاص الحي.