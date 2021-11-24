نائب سابق: بلاسخارت مفروضة على العراق من قبل أميركا وإسرائيل

اكد عضو مجلس النواب المنحل محمد جاسم, الأربعاء , ان المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت فرضت من قبل الامريكان على الأمم المتحدة بادارتها ملف العراق, مبينا ان التقرير الذي عرضته امس على مجلس الامن لم يكن مفاجئا للقوى المعترضة على نتائج الانتخابات .

وقال جاسم في في تصريح لـ / المعلومة / , ان “الثقة بالمبعوثة الأممية بلاسخارت معدومة أصلا لكوننا نعلم يقينا بان هي من تدير الاجندة الامريكية الإسرائيلية الخليجية في العراق والتي تهدف الى عدم الاستقرار واثارة الفوضى” , مبينا ان “احاطة بلاسخارت، امس، كان مخالفا تماما للواقع رغم انها اكدت للمعترضين بان الأدلة الدامغة التي قدمت اليها من قبل المعترضين سيتم عرضها على الأمين العام للأمم المتحدة ” .

وأضاف ان “المبعوثة الأممية متورطة في تغيير مسار نتائج الانتخابات منذ الوهلة الأولى من خلال تدخلها في المشاركة الفعلية بنصب الأجهزة والسيطرة عليها لاعطاء نتائج مزورة الى تدخلها في التاثير على فرق المراقبة الدولية بتقديم تقارير إيجابية عن العملية الانتخابية”.

وأشار جاسم الى أن “التغيرات الجزئية التي حصلت في تغير النتائج من فوز خاسرين يؤكد على بوجود الاختراق اللكتروني بصناديق الاقتراع”.