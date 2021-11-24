العامري لسفير الاتحاد الاوروبي: بلاسخارت تتدخل في الانتخابات وكأنها رئيس المفوضية

اتهم زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت، الأربعاء، بالتدخل في الانتخابات ونتائجها.

وقال العامري، في بيان، على هامش لقاءه سفير الاتحاد الأوربي في العراق فيلة فاريولا، إن “الحرص على المسار الديمقراطي هو السبب الرئيسي لمطالباتنا بانتخابات نزيهة وتداول سلمي للسلطة”، مشيراً إلى أن “هذه الانتخابات هي الأسوأ منذ عام 2003 والمضي بنتائجها المزورة بهذه الطريقة هو نسف للعملية الديمقراطية في العراق”.

وأضاف: “لدينا تعاون كبير وعلاقة طيبة مع بعثة الأمم المتحدة التي نؤمن بدورها الإيجابي، لكن ثقتنا بدأت تتزعزع بسبب الخروقات التي تقوم بها رئيسة البعثة الحالية السيدة جنين بلاسخارت والتي تتدخل في الانتخابات ونتائجها كأنها رئيس المفوضية العليا بل وكأنها مندوبة سامية، والعراق لم ولن يقبل بأي مندوب سامي ويجب أن تلتزم بواجباتها المحددة”.

وأوضح العامري بأن “اعتصامات الجماهير المعترضة على تزوير نتائج الانتخابات وسرقة أصواتهم هي الأكثر سلمية وانضباطاً منذ عام 2003”.