مفوضية الانتخابات: سنرفع النتائج الجديدة للهيئة القضائية لحسمها سريعاً

أكدت مفوضية الانتخابات، اليوم الأربعاء، تطابق عملية عد وفرز أصوات المحطات المعاد فرزها بقرارات من الهيئة القضائية مع الفرز الإلكتروني في محافظات ذي قار وبغداد والنجف والمثنى، فيما أشارت إلى تبقي خطوة وحيدة قبل إعلان أسماء الفائزين بالانتخابات تتمثل بقرار الهيئة الخاص بـ (15) طعناً أعيد فرز الأصوات على أساسها وهي لن تتأخر.

وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل محسن في تصريح متلفز ان “الهيئة القضائية أصدرت قرارات بـ (21) طعناً بينها ستة بإلغاء اصوات محطات و15 بعد وفرز محطات يدويا”.

وأضاف: “أمس بدأنا عملية العد والفرز الجديدة بذي قار التي كان لها حصة الأسد وبواقع 389 محطة أي 45% من مجموع المحطات، واليوم تم عد وفرز محطات بغداد بواقع 184 والنجف 31، وأيضاً المثنى 49، ولم يتبق سوى نينوى 217 محطة وستفرز وتعد غدا”.

وبين أن “نتائج العد والفرز اليدوي للمحطات في المحافظات الأربع عدا نينوى كانت مطابقة للفرز الإلكتروني بحضور مقدمي الطعون ووكلاء القوى السياسية والمراقبيين الدوليين”.

وتابع: “بعد أن نكمل عد وفرز محطات نينوى سنغلق نهائياً ملف عد وفرز المحطات وستنقل النتائج بملف ومحاضر تحقيق للهيئة القضائية للنظر فيها وستصدر الهيئة قرارها بخصوصها وأن أوصت بأنها أكملت النظر بالطعون تلك ستتجه المفوضية لإعلان أسماء الفائزين بالانتخابات”.

وأكد أن “الهيئة القضائية لن تحتاج وقتاً طويلاً لإصدار قرارها وستحسم الموضوع بأقرب وقت ممكن”.