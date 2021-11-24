النائب السابق احمد الكناني : احاطة بلاسخارت تؤكد وجود جهات خارجية زورت الانتخابات

اكد النائب السابق احمد الكناني, الأربعاء , ان تقرير المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت كان مخيبا وغير منصف, مبينا ان التقرير يدل بشكل واضح على وجود ايادي خفية خارجية لتحريف النتائج.

وقال الكناني في تصريح لـ / المعلومة / , انه ” من المؤسف جدا ان نرى تكرار موقف المبعوثة الأممية بتحريف الحقائق وان احاطتها الأخيرة لمجلس النواب تدل بشكل واضح وجلي على وجود ايادي خارجية خفية عملت على تحريف النتائج”.

وأضاف ان ” الموقف المخيب للمبعوثة الأممية لم يكن مفاجئا لكوننا قد سجلنا من قبل دورها في التدخل والانحياز الى جهات مشبوهة لاتريد للديمقراطية النجاح” , مبينا ان “موقف بلاسخارت سيزيد من عدم ثقة القوى السياسية لدور الأمم المتحدة في العراق”.

وأشار الكناني الى ان “التقرير الذي عرضته المبعوثة الأممية امس على مجلس الامن الدولي إشارة الى مفوضية الانتخابات بالاستمرار بتجاهل الأدلة الدامغة التي تتعلق بالتزوير , الا اننا ما زلنا نعول على الهيئة القضائية استمرارها بدراسة الطعون والأدلة بشكل موضوعي بعيدا عن أي تدخل داخلي او خارجي”.