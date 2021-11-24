اللكاش يطالب الإطار التنسيقي بتقديم طلب للامم المتحدة باستبدال بلاسخارت

طالب عضو مجلس النواب المنحل محمد اللكاش، الاربعاء، الإطار التنسيقي بإتخاذ خطوتين مهمتين بحق ممثلة الامم المتحدة جنين بلاسخارت.

وقال اللكاش في تصريح صحفي ، انه “على الاطار التنسيقي ان يضغط على الحكومة ليمنع تواجد ممثلة الامم المتحدة جنين بلاسخارت في العراق، ومطالبة الامم المتحدة باستبدالها وايجاد ممثل عنها” مشيراً الى أن “بلاسخارت ضربت الادلة المقدمة لها عرض الحائط”.

وأضاف أن” ممثلة الامم المتحدة كسرت العهود التي قدمتها الى الاطار التنسيقي بانها ستعرض النتائج على الجهات المعنية”.

ولفت الى “ضرورة معالجة وجود ممثلة الامم المتحدة قبل معالجة نتائج الانتخابات لانها لم تنقل الصورة والادلة الى الجهات المعنية ونكثت بوعودها امام الشعب العراقي”.