مصدر : اعتقال ضباط بينهم رتب رفيعة بتهمة قتل المتظاهرين في بوابة الخضراء

كشف مصدر امني، الأربعاء، عن اعتقال مجموعة من الضباط في السجن المركزي لقيادة عمليات بغداد بتهم القتل العمد.

وقال المصدر أن” الضباط الذين تم اعتقالهم متهمين بالاعتداء على المتظاهرين في بوابة الخضراء الأسبوع الماضي وهم الآن في سجن قيادة عمليات بغداد المركزي”.

ولفت إلى أنه” بين الضباط المعتقلين امر لواء المغاوير سؤدد عبد القادر، الذي تمت إدانته بالقتل العمد للمتظاهرين وسيتم إحالة أوراقه بعد الانتهاء من التحقيق معه إلى القضاء العراقي”.

وأشار إلى أن “أحكام القضاء وفق ما ثبت على المتهمين ستكون أقصى العقوبات وهي الإعدام لمجموعة الضباط المدانين والذين تم إثبات التهم عليهم بحسب الاعترافات”.

تجدر الاشارة إلى إن الاعتداء الذي حصل على المتظاهرين وبحسب مصادر أمنية من قبل مجموعة من قوات المغاوير الذين دخلوا ساحة الاعتصام عنوة مع وجود منع من قبل قوات حفظ الأمن وقوات الشغب المنتشرة في محيط منطقة الاعتصام.