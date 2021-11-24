الأخبار

احتجاجات السليمانية.. تهديد مباشر لصحفيين ومنع تغطيات وهجوم على فرق إعلامية من قبل مكافحة الشغب في الاقليم


أعلن مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحافيين، اليوم الأربعاء، عن تسجيل عدة انتهاكات ارتكبت بحق فرق إعلامية، بعضها كان أثناء البث المباشر.

وقال المركز في تقريره عن اليوم الرابع لتظاهرات الطلبة، إنه "لليوم الرابع على التوالي بدأت التظاهرات الطلابية في مدن (اربيل، السليمانية، حلبجة، كلار، رانية، دربنديخان، جمجمال، سوران، خانقين)، تؤكد على نفس المطاليب السابقة، ملتحقا بهم اعدادا من خريجي السنوات الماضية".

وأشار إلى أنه "في اربيل تجمع طلاب داخل جامعة هولير الطبية، حيث منعوا من الخروج الى الشارع الرئيسي، فيما تجمع العشرات منهم امام وزارة التعليم العالي وسط انتشار امني مكثف ومنع جميع الاعلاميين التقرب من التجمعات".

وقال نبز رشاد ممثل مركز ميترو داخل تجمع الطلبة من امام وزارة التعليم العالي في كردستان، ان "القوات الامنية منعت الفرق الاعلامية من التغطية و طالبتهم بالابتعاد عن المكان".

وفي السليمانية، وفق التقرير، "تجمع طلاب الجامعة امام المجمع القديم ل‍جامعة السليمانية، فيما تجمع المئات منهم امام البناية الجديدة ل‍جامعة السليمانية القريب من محافظة السليمانية مدخل المدينة"، لافتاً إلى أن "القوات الامنية استخدمت خطة (تطويق) تلك التجمعات و منعهم من الوصول الى الى الشوارع الرئيسية".

وقال الصحفي محمد جلال، في بث مباشر عبر صفحته الشخصية، ان "العشرات من الصحفيين والطلاب المتظاهرين مطوقين داخل مبنى جامعة السليمانية وهناك العشرات من حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع".

وشوهدت سيارات الاسعاف تدخل مبنى الجامعة لنقل المصابين، ونشرت مطالبات لاسعاف آخرين لم تصلهم سيارات الاسعاف.

ونقل التقرير، عن أحد الطلبة قوله "مستمرون في التظاهرات السلمية"، موكداً "مطاليبنا بسيطة لم نطلب منهم استلامنا الآبار النفطية" فيما قال زميله "هناك برلمانيين يأتون للتظاهرة لالتقاط صورة تذكارية ويذهبون".

كان مشهد التظاهرات اكثر هدوءاً مقارنة، بتظاهرات امس الثلاثاء، قبل ان تطلق القوات الامنية غازات مسيلة للدموع الى مجاميع المتظاهرين امام جامعة السليمانية لمعهم من التحرك باتجاه مبنى محافظة السليمانية و شارع سالم حيث مقرات احزاب السلطة، وفق التقرير.

وسط هذه الاجواء، اعلنت مديرية آسايش السليمانية، عن "حجز احد افرادها الذي كان قد ركل احد المتظاهرين مقيدا من قبل افراد من القوات الامنية ويأتي احد المدنيين ليكله على وجه".

وانتشر يوم امس مقطع فيديو على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر شابا مقيدا من قبل مجموعة من القوات الأمنية و يتلقى بعد ذلك ركلة قوية من قبل رجل بملابس مدنية.

وأدان المركز، بشدة "التعامل القاسي مع المتظاهرين السلميين و ومراسلي القنوات الاعلامية المحلية والعالمية ونطالب بتحقيقات عاجلة لتقديم مرتكبي حقوق الانسان للقضاء"

وقال رحمن غريب رئيس مركز مترو في تصريحات صحفية، "منذ منتصف يوم الأربعاء وردت ل‍مترو شكاوي من 47 صحفيا أصيبوا بإختناقات، وحالات تهديد مباشر وصلت الى خمس حالات، و 19 حالة منع من التغطية و 15 حالة هجمات على الفرق الإعلامية وبعض منها كان أثناء البث المباشر".

وأضاف غريب: "استخدمت القوات الأمنية الوسائل العنفية ضد الفرق الإعلامية بهدف منعها من إلتقاط صور، وتصوير فيديوهات عن انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء التظاهرات، مع هذا وصلت إلينا فيديوهات بكاميرات صحفيين وثقت انتهاكات للكرامة الإنسانية، وهناك لقطة فيديو تظهر ركل مواطن على وجهه".

وتابع، أن "التضيق على الفضاء المدني وحرية الصحافة مخالف للدستور العراقي والقوانين النافذة في إقليم كردستان، ولدينا ست قوانين تخص الإعلام و حرية الرأي والتعبير، ولكن ليس لتلك القوانين القدرة على حماية الصحفيين، ولا حماية المتظاهرين السلميين".

وأشار الى أن "القوات الأمنية مارست الضرب وإستخدمت العصى الكهربائية ضد الصحفيين والصحفيات بشكل متكرر و لازالوا يمنعون من تغطية التظاهرات في اربيل والسليمانية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النائب السابق احمد الكناني : احاطة بلاسخارت تؤكد وجود جهات خارجية زورت الانتخابات
سياسي كردي : تظاهرات السليمانية كشفت حجم الرفض للأحزاب الفاسدة
اللكاش يطالب الإطار التنسيقي بتقديم طلب للامم المتحدة باستبدال بلاسخارت
توسع رقعة الاحتجاج وإحراق مقار سياسية في السليمانية
مصدر : اعتقال ضباط بينهم رتب رفيعة بتهمة قتل المتظاهرين في بوابة الخضراء
احتجاجات السليمانية.. تهديد مباشر لصحفيين ومنع تغطيات وهجوم على فرق إعلامية من قبل مكافحة الشغب في الاقليم
حزبا البارزاني والطالباني يتقاذفان الاتهامات بشأن تظاهرات الإقليم
الصحة العراقية تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا
البنتاغون يفجرها: القوات الامريكية ستبقى في العراق بعد 12/31
الاعلام الامني: العثور على كدس من مخلفات داعش الارهابي في سامراء
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
مواطنة : عظم الله اجوركم ...
الموضوع :
ألقاب الزهراء(ع) تعكس مكانتها وتبيِّن تقصيرنا!
اياد عبدالله رمضان حسين علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابي موظف عنده خدمه بالخمس وثلاثين سنه قبل داعش طلع للتقاعد وكان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن نجم : ليتنا نستفيد من التجربه الايرانيه وليت سياسيينا ومنظرينا يأخذوا هذه المسأله بجد ولا يألوا جهدا فيها لان ...
الموضوع :
إيران صراع مع الاستكبار لَن ينتهي، وضمانات البقاء هيَ القوٍَة
رسول حسن نجم : توضيح اكثر من رائع.. فعلا مشكلتنا الان هو عدم تمييز العدو من الصديق من قبل الكثيرين مع ...
الموضوع :
خذ الحكمة ولو من أفواه المنافقين..!
رسول حسن نجم : والله كلامك هذا في وسط الهدف ولم ارى فيه حرفا واحدا زائدا او انشاء وهي والله الحقيقه ...
الموضوع :
امريكا دولة مارقة لاتسمح باستقرار البلد !!!
الدكتور مسلم شكر : بارك الله فيك اجدت واصبت كبد الحقيقه ...
الموضوع :
كذبة حب الوطن..!
علي عبدالامير : الذي ينكر ما ورد بالمقالة عليه ان يقراء التاريخ ويدرس الجغرافية … اما تقول ان العراقيين اكديين ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : لافض الله فاك وجزيت خيرا.. فالشهادات(لاسيما في عراقنا الجريح) اصبحت مكمله للبدله الراقيه وباقي مستلزمات القيافه ولقد ...
الموضوع :
الشهادة العلمية والفخرية..هوس وموضة وأبتزاز 
فيسبوك