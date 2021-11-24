حزبا البارزاني والطالباني يتقاذفان الاتهامات بشأن تظاهرات الإقليم

القى حزب الديمقراطي الكردستاني، الاربعاء، باللوم على الاتحاد الوطني الكردستاني في احداث تظاهرات طلبة الجامعات في السليمانية، مشيرا الى ان الاتحاد هو متفرد في ادارة المحافظة ولا تود اي سلطة عليه.

وقال النائب الفائز عن الديمقراطي ماجد شنكالي في حوار متلفز ان “الاتحاد هو المسؤول الوحيد عن ادارة محافظة السليمانية وما نحصل عليه من مقاعد نيابية لا دخل لها في الادارة المحلية بالمدينة”.

واضاف شنكالي، ان “الادارة والقرار وصرف المخصصات هي من صلاحية ادارة السليمانية والتي تخضع بشكل مباشر للاتحاد الوطني ولا يمكن لحزب الديمقراطي تحمل المسؤولية”.

واشار الى ان “جميع مطالب الطلاب دستورية وقانونية وعلى الجميع الاحتكام الى العقل والحكمة”، مبينا ان “فئات اخرى دخلت على خط التظاهرات وشاركت فيها منها المطالبة بتحسين الخدمات العامة او انهاء البطالة وغيرها من القضايا”