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البنتاغون يفجرها: القوات الامريكية ستبقى في العراق بعد 12/31


أكدت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، الأربعاء، أن القوات الامريكية ستبقى في العراق بعد انتهاء العمليات القتالية في 31 كانون الاول وعلى الرغم من تحذيرات فصائل المقاومة العراقية .

ونقلت مجلة “نيوزويك” في تقريرها عن المتحدثة باسم البنتاغون والقائدة في البحرية الامريكية جيسكا ماكنولتي قولها  إن” موقف الولايات المتحدة لم يتغير ، وأنه لا يوجد خروج منظم  بشكل كامل”.

واضافت أن ” الولايات المتحدة ستفي بالالتزامات التي تعهدت بها خلال الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق في يوليو 2021 ، بما في ذلك عدم وجود قوات أمريكية ذات دور قتالي بحلول نهاية العام”، مشيرة  الى  أن “القوات الأمريكية ستبقى في العراق ، بدعوة من حكومة العراق ، لتقديم المشورة والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخبارية لدعم قوات الأمن العراقية في الحملة ضد داعش ” بحسب زعمها.

وبين التقرير أن ” وزير الدفاع لويد أوستن اعرب عن مشاعر مماثلة في عطلة نهاية الأسبوع خلال اجتماع في العاصمة البحرينية المنامة مع وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون الجبوري ، حيث اكد قائد البنتاغون  أنه “لن تكون هناك قوات أمريكية ذات دور قتالي من قبل نهاية العام “بحسب وزارة الدفاع.

واوضح التقرير انه ” مع بقاء أقل من شهر ونصف في العام ، نشرت  مجموعة من الفصائل العراقية المعروفة باسم هيئة تنسيق المقاومة العراقية رسالة تعبر فيها عن خيبة أملها من عدم الانسحاب العسكري الأمريكي، حيث عبرت الرسالة عن شكوك في الالتزام الأصلي ، مشيرة إلى أنه بعد أربعة أشهر تقريبًا ، “لم تشهد التنسيقية  بعد أي مظاهر للانسحاب ، رغم أن 42 يومًا فقط تفصلنا عن 31/12/2021”.

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البنتاغون يفجرها: القوات الامريكية ستبقى في العراق بعد 12/31
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