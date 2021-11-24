الاعلام الامني: العثور على كدس من مخلفات داعش الارهابي في سامراء

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، العثور على على كدس من مخلفات داعش في سامراء.

وذكرت الخلية في بيان أن "القطعات الامنية ضمن قيادة عمليات سامراء شرعت بتفتيش المنطقة المحصورة بين منطقة تل الذهب ومنطقة السجلة"، مشيرة الى أنه "تم العثور على كدس من مخلفات داعش الارهابي"

وأضافت أن "الكدس يحتوي على ( 4 قذائف مدفع 155 ملم و7 سبحة تفجير و50 صاعق تفجير و50 فیش دوائر كهربائية تدخل في صناعة العبوات و25 فيش خارجية حجم كبير عدد / 25 )"، لافتة الى أنه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".