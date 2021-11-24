مفوضية الانتتخابات تعلن انتهاء إعادة عد وفرز المحطات في 3 محافظات

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من إعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في ثلاث محافظات.

وقالت المفوضية في بيان إنه "تم الانتهاء من اعادة عد وفرز المحطات في جانبي الكرخ والرصافة، ومحافظتي النجف والمثنى، بناءً على قرار الهيئة القضائية للانتخابات، وبحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين".

وأضاف البيان، إن "نتيجة إعادة عملية العد والفرز اليدوي لهذه المحطات، سترفع إلى مجلس المفوضين لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة ورفعها إلى الهيئة القضائية للانتخابات".

وتابع، إنه "سيكون يوم غد الخميس مخصصاً لإعادة عد وفرز محطات محافظة نينوى، آخر المحطات المطعون بها".