إخطار بهدم خمس مدارس في بغداد لبناء مجمع سكني.. مصير الطلبة مجهول (صور)

في منطقة الحرية، حيث الشمال الغربي من بغداد، يشكو الأهالي من إخطار وردهم بشكل مفاجئ، يقضي باخلاء مدارس ابنائهم لوجود قرار بتهديمها وإنشاء مجمع سكني بدلا عنها، متسائلين عن المصير الذي سيحل بابنائهم لاسيما أن منطقتهم تعاني كمناطق أخرى من العاصمة، من زخم في أوقات دوام المدارس، التي يصل في بعضها إلى ثلاث أوقات أو "ثلاث شفتات".

ويقول المخول بالحديث عن اولياء الامور مصطفى الركابي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "خمس مدارس في منطقة الحرية تحديداً في محلة 438، وهن: (بدر الكبرى الابتدائية للبنين، بدر الكبرى للتعليم المسرع، أم سلمه للتعليم المسرع للبنات، عقبة بن نافع لليافعات، والطفوف الابتدائية للبنات)، شيدن في عام 2008، وتضم أكثر من 2000 طالب وطالبة".

ويبين الركابي، "إخطار مفاجئ ورد لهذه المدارس بإخلائها خلال يومين"، وعند السؤال عن السبب، أخبروهم "للقيام بهدمها وبناء مجمع سكني!".

ويشير إلى أن "وزارة التربية أدعت أن هذه الأرض تعود ملكيتها ل‍وزارة الدفاع"، مستدركاً: "بعد أن خاطبنا الدفاع أكدوا لنا عدم علمهم بالموضوع".

وابدى الأهالي، بحسب الركابي، "استغرابهم من بناء مدارس على أرض غير تابعة لوزارة التربية، ولما السكوت لمدة 13 عاماً!"، متسائلين عن "مصير الأبناء خاصة وأن المدارس القريبة تعاني من زخم في أوقات الدوام، حتى يصل بعضها إلى ثلاث أوقات".