الموجة الرابعة تطرق أبواب العراق وتعيد طرح احتمالية فرض حظر للتجوال

أكدت وزارة الـصـحـة، الثلاثاء، أنها تواصل اسـتـعـداداتـهـا لمـواجـهـة المـوجـة الرابعة لكورونا التي توقعت دخولها البلاد بأية لحظة بغية الـحـد مـن تأثيراتها السلبية، فيما اشارت إلى أن قرار حظر التجوال يقر مـن قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة ويكون مـركـزيـا.

وقــال مـديـر تـعـزيـز الـصـحـة هـيـثـم الـعـبـيـدي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” إن “الــوزارة اعلنت رسميا امكانية دخول الموجة الجديدة لكورونا بأي لحظة حاليا، وخطورتها تـكـمـن مــن خــلال بــدء الـــدوام الــحــضــوري لـلـمـدارس والـجـامـعـات”، مشيرا الـى “اتـخـاذ عـدد مـن الاجــراءات تمثلت بتهيئة المستشفيات الـخـاصـة بـعـزل مرضى كورونا وتوفير الادوية ، والمسحات والمعدات الشخصية للملاكات الطبية، مع توفير اللقاحات”.

واكـد العبيدي “عدم صدور اي قرار حتى الان بخصوص منع دخول الوافدين من الدول التي ارتفعت فيها اعداد الاصابات، وحـالـيـا الامــر قيد الـدراسـة مـن قبل الـلـجـان والـخـبـراء الاستشاريين، واقـراره سيكون عند ارتفاع الإصابات ودخول المتحور الجديد”.

وأوضح، أن “قرار حظر التجوال يقر مـن قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة ويكون مـركـزيـا وفـق الـتـطـورات الـتـي تـحـدث ودخــول المتحور الـجـديـد الــى الــعــراق”، مبينا أن “الـفـيـروس يغير وضعه وبإمكانه اصابة الاشخاص الذين أصيبوا سابقا وحتى متلقي اللقاح بجرعة واحـدة، لكن ليس بالخطورة الشديدة”.

وحذر العبيدي من ان “طبيعة الفيروس خطيرة والموجة جديدة تدخل ضمن موجات الفيروس المتعددة، ومن المؤكد انها ستدخل الى العراق”.