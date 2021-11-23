عملية نوعية تطيح بـ “مهرب رئيس” للاثار وبحوزته قطعة تاريخية شمالي بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الثلاثاء، القبض على مهرب رئيس للاثار، شمالي بغداد.

وقالت الخلية، في بيان إن “قوة تمكنت من القاء القبض على المهرب الرئيس للآثار وضبطت بحوزته قطعة اثرية تاريخية في احدى مناطق شمال بغداد، بعد ان القت القبض في وقت سابق على شريكه بنفس المكان”.

وأوضحت أن ” القوة تكونت من مفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية احد مفاصل وزارة الدفاع وباسناد قوة من كتيبة الاستطلاع العميق التابعة للمديرية”.

ولفتت الى “احالة المهرب للقضاء وفق احكام المادة ٤٤ من قانون الاثار “.