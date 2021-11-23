71 نائبا في برلمان كردستان يطالبون بعقد جلسة طارئة بشأن الاحتجاجات الطلابية

طالب مجموعة من النواب الكرد، الثلاثاء، بانعقاد جلسة طارئة لبرلمان كردستان اثر الاحتجاجات الطلابية الجارية.

وقال مصدر صحفي إن 71 نائبا في مجلس النواب الكردي طالبوا بانعقاد جلسة طارئة للبرلمان بحضور وزير المالية ووزير التعليم العالي في حكومة الإقليم.

وأضاف، أن هذه المطالب تأتي اثر الاحتجاجات الطلابية العارمة في مدن الاقليم على إيقاف المنح الشهرية.

تجدر الإشارة الى أن إقليم كردستان العراق يشهد منذ أيام تظاهرات طلابية شعبية حاشدة للمطالبة بحقوقهم وتنديدا بفساد الحزبين الحاكمين، فيما استخدمت قوات الامن العنف المفرط لتفريق التظاهرات.