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سروة عبد الواحد: الفشل المتراكم في كردستان سينهي حكم العوائل


أكد النائبة الفائزة عن حراك الجيل الجديد سروة عبد الواحد، الثلاثاء، استمرار التظاهرات الطلابية في محافظتي السليمانية واربيل للمطالبة بحقوقهم، فيما حذرت من أن الفشل المتراكم في الاقليم سينهي حكم العوائل.

وقالت عبد الواحد في تغريدة على صفحتها بتويتر، إن “التظاهرات في أربيل والسليمانية وكلار ورانية مستمرة”، مبينة أن “الطلبة هم من يغييرون الواقع في المجتمع ومطالبتهم بحقوقهم وعدم التنازل عنها دليل وعيهم”.

وأضافت عبد الواحد، أن “الفشل المتراكم في الاقليم سينهي حكم العوائل”.

وتستمر لليوم الثاني على التوالي التظاهرات الاحتجاجية الواسعة لطلبة إقليم كردستان في محافظتي أربيل والسليمانية للمطالبة بحقوقهم، فيما قمعت القوات الكردية تلك التظاهرات بالقوة المفرطة. 

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