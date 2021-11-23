الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته 3 كيلو غرام في بغداد.

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على تاجر مخدرات في منطقة الرشاد شرقي بغداد.

وذكرت القيادة في بيان إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود تاجر مخدرات في منطقة الرشاد شرقي العاصمة ، على اثرها شرعت قوة من فرقة المشاة الحادية عشر وبالتنسيق مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد من فوج مغاوير (فق 15) العامل بأمرة لواء المشاة (42) ومفرزة من شعبة مخدرات مدينة الصدر بواجب امني أسفر عن القاء القبض على هذا المتهم وهو أحد تجار المخدرات".

وأضاف البيان، إن "المتهم بحوزته (3) كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة مع ميزان كبير ومسدس نوع (برتا) بالإضافة الى عجلة ، مبينا انه تم تسليم المتهم مع المواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لينال جزائه العادل".