بلاسخارت: مستقبل العراق غامض في ظل عدم وجود اصلاحات

حذرت الممثلة الأممية جينين بلاسخارت، الثلاثاء، من استمرار تعقد المشهد السياسي في العراق نتيجة غياب الإصلاحات الحقيقة، معتبرة أن مستقبل البلاد سيبدو غامضا جراء ذلك.

وقالت بلاسخارت، في إحاطة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول التطورات التي أعقبت الانتخابات إن “الهدوء وضبط النفس والحوار يمثل السبيل الوحيد للمضي قدمًا”.

وأضافت، أن “النتائج لن تكون نهائية إلا بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا عليها، وسيتم ذلك بمجرد أن تبتّ الهيئة القضائية الانتخابية في الطعون المقدمة إليها ولا يسعني اليوم إلا أن أقول إنه يتعين التحلي بمزيد من الصبر”.

ورأت أن “خطر استمرار الانسداد السياسي حقيقي، فإن العراق بحاجةٍ ماسةٍ إلى حكومة قادرة على التعامل بسرعة وفاعلية مع لائحة طويلة من المهام المحلية غير المنجزة، وهذه هي المسؤولية الأساسية لكافة الأطراف السياسية المعنية.”

وشددت بلاسخارت على أن “مستقبل العراق سيكون غامضا في ظل عدم وجود إصلاحات”.