العمليات المشتركة تدمر خمسة اوكار لداعش الارهابي في كركوك

اعلنت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، عن تدمير خمسة اوكار لداعش الارهابي في وادي الشاي بمحافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان انه "باشراف الفريق الركن على الفريجي قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة //كركوك شرعت قياده الفرقة الثامنة جيش العراقي والفرقة الخامسة شرطة اتحادية بعمليات للبحث والتفتيش وملاحقة عناصر داعش الارهابي في وادي الشاي هذا اليوم".

واضافت انه "تم تدمير خمسة اوكار لتنظيم داعش الارهابي والعثور على خمس عبوات ناسفة".