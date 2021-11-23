نائب كردي: حكومة الإقليم عاجزة عن توفير حياة كريمة للكرد وتعاملها مع الطلبة عنيف

أعتبر عضو الاتحاد الإسلامي الكردستاني، الثلاثاء، بان حكومة الإقليم غير قادرة على توفير حياة كريمة للمواطن الكردي رغم ارتفاع أسعار النفط.

وقال أمين، في تصريح ل /المعلومة/، أن” التظاهرات التي خرجت لم تكن مسلحة إنما مجموعة من الطلبة خرجوا لإعادة المنح التي كانوا يتلقونها من الحكومة وتم قطعها بسبب الظروف الاقتصادية ولغاية ألان لم تعاد لهم رغم تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد”.

ولفت إلى أن” تعامل قوات الاسايش معهم كان بعنف شديد ولم يراعوا كونهم طلبة والقانون كفل للجميع حق التظاهر”، لافتا إلى انه” لغاية ألان لا توجد إحصائية عن عدد الضحايا آو المعتقلين جراء الصدام الذي حصل”.

وأشار إلى أن” الإجراءات جاءت نتيجة ظنون الحزب الحاكم بوجود أنصار داخل السليمانية واربيل للتظاهرات وتدعم الانقسامات الداخلية داخل الحزب وبالتالي تم تعطيل المصالح لأسبوع وننتظر نتائج التحقيقات”.

ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لصدامات شديدة بين طلبة الجامعات في محافظة السليمانية وقوات الاسايش وعمليات، وتبعتها بعد ذلك إجراءات بتعطيل الدوام في الجامعات لمدة أسبوعا كاملا