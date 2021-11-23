الفتح : تأخر حسم العد اليدوي سيزيد الأزمة تعقيدا

طالب عضو تحالف الفتح فاضل الفتلاوي , الثلاثاء, مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية بحسم قرار إعادة العد والفرز اليدوي بعد الأدلة الدامغة التي اثبتت عمليات التزوير والخروقات الفنية للمنظومة الالكترونية , محذرا من ازدياد الازمة في البلاد .

وقال الفتلاوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” تقديم الطعون المدعومة بالادلة الدامغة وقبول قسم منها من قبل مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية وكشف تلاعب في العديد من المحطات الذي افضى الى صعود مرشحين ونزول اخرين في قوائم الفائزين بالانتخابات تؤكد اخطاء النتائج الالكترونية وذلك بوجود خروقات للمنظومة الفنية ” .

وأضاف ان “المطلوب من المفوضية والهيئة القضائية اتخاذ قرار بإعادة العد والفرز الشامل وباشراف ممثلين من القوى السياسية والمستقلين لقطع دابر أي اجندة خارجية تحاول تعميق الازمة وافشال مخطاطتها الرامية الى خلخلة الوضع الأمني في البلاد”.