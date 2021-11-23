سياسي كردي: استخدام القوة ضد المتظاهرين جريمة

عد السياسي الكردي غالب محمد، الثلاثاء، أن استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق “جريمة كبرى”.

وقال محمد في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “لأمر معيب أن تقوم السلطات الأمنية بقمع التظاهرات الاحتجاجية لطلبة كان يحتجون على قطع المنحة المالية، في الوقت الذي يتنعم أبناء المسؤولين بالثروات والأموال”.

وأضاف، أن “ماتقوم به أحزاب السلطة في الإقليم ينم عن جريمة كبرى ويعبر عن مدى الاستهتار الذي وصلت إليه، في ظل عدم وجود رادع لها”.

وتظاهر المئات من طلبة محافظة السليمانية أمام الجامعات والمعاهد احتجاجا على إيقاف صرف المنحة المالية.