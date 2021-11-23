الناطق باسم كتائب سيد الشهداء: دعوات حل المقاومة تهدف إلى شرعنة الاحتلال الأمريكي

اعتبر الناطق باسم كتائب سيد الشهداء كاظم الفرطوسي ، الثلاثاء، أن دعوات حل المقاومة تهدف إلى شرعنة الاحتلال الأمريكي في العراق .

وقال الفرطوسي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الفصائل لن تتأثر بأي دعوات خارجية او داخلية”، مبينا أن “حل المقاومة مرهون بارادة الشعب العراقي وليس بحكومة او جهة سياسية”.

وأضاف أن “الشعب العراقي الذي صمد امام الحرب الأمريكية لن يكل ولن يتوانى في الدفاع عن أرضه وحقوق مقدساته في إخراج آخر جندي أمريكي من العراق”.

وأشار الفرطوسي، إلى أن “فصائل المقاومة ابدت موقفا شجاعا امام الجبروت الامريكي الذي لايحترم السيادة العراقية”، مؤكدا أن “دعوات حل فصائل المقاومة تهدف إلى شرعنة الوجود العسكري الأجنبي الأمريكي في العراق”.