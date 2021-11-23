العصائب: بلاسخارات امام امتحان حقيقي اليوم

اكدت حركة عصائب اهل الحق, الثلاثاء , ان ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت امام امتحان حقيقي اليوم لاثبات مصداقيتها من خلال عرض تقريرها لمجلس الامن الدولي, مبينة ان المعترضين لايعولون على المبعوثة الأممية بقدر تعويلهم على مجلس القضاء الأعلى والهيئة القضائية والمحكمة الاتحادية .

وقال عضو المكتب السياسي للحركة سعد السعدي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت اليوم أمام امتحان حقيقي لاثبات حياديتها تجاه العملية الانتخابية خاصة بعد ان تم الاجتماع معها مرتين وقدمت لها الأدلة والوثائق التي تثبت التزوير”.

وأضاف السعدي، أن “بلاسخارت لم تناقشنا عن الأدلة والمعلومات الدامغة التي قدمناها لها”، مبينا أنه “رغم ذلك فان المعترضين لايعولون على ما ستقوله المبعوثة الأممية للعراق بقدر ما يعولون ويعلقون الامال على احقاق الحق لدى مجلس القضاء الأعلى والهيئة القضائية الخاصة بمناقشة الطعون والمحكمة الاتحادية”.

يذكر ان ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت تعرض اليوم الثلاثاء تقريرت بشان الوضع في العراق وتداعيات العملية الانتخابية امام مجلس الامن الدولي. ا