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بلاسخارت تقدم اليوم احاطة لمجلس الأمن عن الأوضاع في العراق


من المقرر أن تقدم رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، عصر اليوم، بشأن الأوضاع الجارية في العراق.

وقالت البعثة في بيان إن "الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس- بلاسخارت ستقدم إحاطةً في جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن التطورات في العراق وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) يوم الثلاثاء، 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت نيويورك (6:00 مساءً بتوقيت بغداد)".

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بلاسخارت تقدم اليوم احاطة لمجلس الأمن عن الأوضاع في العراق
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