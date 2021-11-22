قيادة شرطة محافظة نينوى تكشف تفاصيل انفجار الموصل

كشفت قيادة شرطة محافظة نينوى، اليوم الاثنين، تفاصيل تفجير الموصل.

وقالت القيادة في بيان إنه "بخصوص حادث احتراق عجلة في منطقة سوق الزهور في الجانب الايسر لمدينة الموصل نود ان نبين لكم بأنه تم فتح تحقيق بالحادث وتم اجراء الكشف والمخطط على العجلة من قبل مديرية تحقيق الادلة الجنائية ومديرية مكافحة المتفجرات وتبين بأن الحادث هو عبارة عن احتراق خزان وقود العجلة مما ادى الى احتراقها بدون اي اضرار بشرية".

وأضافت، أنه "لا صحة لما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بان الحادث هو انفجار (عجلة مفخخة )".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني بانفجار عجلة نتيجة احتراق خزان الوقود في مدينة الموصل.