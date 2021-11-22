الفتح: تسمية رئيس الحكومة تحتاج أكثر من ثلاثة أشهر

بين تحالف الفتح، الاثنين، بان “تسمية شخصية رئيس الوزراء المقبل قد تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر على اقل تقدير”.

وقال عضو التحالف، مختار الموسوي، في تصريح ل /المعلومة/، أن” طرح الأسماء من قبل التيار الصدري وقوى الإطار ألتنسيقي سيعقد المشهد خلال المرحلة المقبلة وربما لن تسفر عن تسمية رئيس الحكومة ألا بعد مدة طويلة من الصراعات”.

وأضاف أن “الأيام المقبلة ستكون من أصعب الفترات التي يمر بها العراق والعملية السياسية على وجه الخصوص وتحتاج إلى حكمة في القرار واختيار شخصية مناسبة”.

وأشار إلى أن” أي شخصية تتولى رئاسة الحكومة المقبلة لن تستطيع فرض نفسها على الكتل والأحزاب والعمل بمعزل عن غايات الجهة التي رشحتها وبالتالي لن يتم الابتعاد عن التوافقية كثيرا”.

وذكرت مصادر مقربة من الكتلة الصدرية عزمها تقديم 3 أسماء لم تفصح عنها بعد، كمرشحين لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.