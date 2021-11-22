القبض على متهم يقوم بسرقة “هواتف” المرضى في مدينة الطب

أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، القبض على متهم يقوم بسرقة “هواتف” المرضى في مستشفى داخل مدينة الطب ببغداد.

وقالت الوزارة، في بيان إن “مرضى قدموا معلومات الى قوة حماية مجمع مدينة الطب، التابعة الى قاطع حماية منشآت الرصافة الثاني، أحد مفاصل مديرية حماية المنشآت والشخصيات في بغداد، حول تعرضهم لسرقة عدد من أجهزة الموبايل داخل مستشفى بغداد التعليمي”.

وأضافت، “تمت المباشرة بالتحري وجمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة، وتنسيق الجهود التي اثمرت بالتوصل الى المتهم والقبض عليه “.

وأشارت الى “اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتسليمه اصوليا الى مكتب مكافحة الإجرام لينال جزاءه العادل”.