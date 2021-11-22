بعد مطاردتهم في الأرياف.. القبض عن عصابة لسرقة المركبات في النجف

أعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، الاثنين، القبض على عصابة مختصة بسرقة المركبات في المحافظة.

وقال الياسري، في بيان إن “قوة مشتركة قامت بمداهمة أماكن تواجد العصابة ومطاردتهم في بعض مناطق الطرق الريفية انتهت بسقوطهم والقاء القبض عليهم بالجرم المشهود وهم الان بيد رجال الامن الابطال”.

وأضاف، أن “الاجهزة الامنية تتبعت الادلة الجرمية لعدد من السرقات لتصل لمجموعة معلومات ساعدت عن كشف ملامح هذه العصابة وافرادها لتقوم الشرطة بالمداهمة والقاء القبض عليهم”.

وأوضح أن “القوة كانت برئاسة قائد شرطة المحافظة اللواء فائق الفتلاوي والعميد ادهم الصالحي وقوات سوات وابطال شرطة المناذرة وعدد من قيادة شرطة المحافظة ضباط ومنتسبين وبناء على معلومات استخبارتية”.