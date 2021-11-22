العامري يؤكد للسفير الفرنسي ضرورة خروج القوات الاجنبية نهاية 2021

بحث رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاثنين، مع السفير الفرنسي في بغداد، ضرورة الالتزام بخروج القوات الأجنبية من العراق مع نهاية العام الجاري.

وقال مكتب العامري، في بيان إن “زعيم تحالف الفتح استقبل السفير الفرنسي إريك شوفالييه بمكتبه ببغداد، وتباحثا حول العلاقات الدبلوماسية المشتركة بين البلدين والعديد من الملفات الأخرى”.

وأكد العامري خلال اللقاء، “وجود الادلة القاطعة على تزوير الانتخابات والتي قدمت الى المحكمة الاتحادية”، مبينا “اننا ننتظر قرار المحكمة الاتحادية العادل ونتابع حيثيات الموضوع بالطرق القانونية والسلمية كونها حقوق كفلها الدستور”.

وأضاف، أن “المفوضية اثبتت أنها غير جديرة وادارت الانتخابات ادارة سيئة ادت الى ارباك المشهد السياسي”.

وشدد العامري على “خروج القوات الاجنبية نهاية هذا العام حسب ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة العراقية وعلى كافة الدول الالتزام بذلك”.