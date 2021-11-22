مفوضية الانتخابات تؤكد حدوث تغييرات في مقاعد المرشحين الفائزين

أكدت مفوضية الانتخابات، الاثنين، حدوث تغيير في أسماء الفائزين بمقاعد البرلمان، نتيجة الطعون الأخيرة.

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، لوكالة الأنباء العراقية إن “مجموع الطعون الكلي 1436، واحد وعشرون منها تم نقضها من قبل الهيئة القضائية، و6 منها قبلت بنقض موضوعي وستغير في مقاعد الفائزين بالبرلمان الجديد”.

وأضاف، أن “15 من الطعون المقبولة فيها نقض إجرائي وسيحدث فيها عد وفرز بمحطات تلك الطعون ويبلغ عددها 870 محطة”.

وتابع أن “المتبقي من الطعون 1415 تمت المصادقة عليها بينها 68 جرى فيها عد وفرز سابق، وهناك 1347 أوصت المفوضية في وقت سابق بردها وصادقت عليها الهيئة القضائية”.

وكشف عن أن “عد وفرز المحطات الجديدة يدويا سيبدأ يوم غد، وستبدأ المفوضية بمحطات ذي قار والبالغة 389، وهناك محطات من نينوى وعددها 217، والمثنى 49، والنجف 31، وبغداد 184”.