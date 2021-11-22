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العصائب: رفع الضغط الداخلي والخارجي عن المفوضية سيقلب نتائج الانتخابات


اكدت حركة عصائب اهل الحق، الاثنين، ان رفع الضغط الداخلي والخارجي عن المفوضية سيقلب نتائج الإنتخابات .

وقال عضو المكتب السياسي للحركة حسين الشحماني في تصريح ل/ المعلومة/، إن “مماطلة المفوضية نابعة من ضغط داخلي وخارجي لمنع صعود بعض الكتل” مشيراً الى انه “لو رفع الضغط عن المفوضية ستكون الكتل الخاسرة بالمقدمة والنتائج مدوية ومزلزلة”.

وأضاف أن “هناك تلاعب واضح في نتائج الانتخابات ويجب أن تتم معاقبة المتلاعبين بسرقة اصوات الناخبين والكتل، والقانون سمح بذلك” مبيناً أن “التلاعب بالأصوات حقيقي وقوي جداً لدرجة انه ابعد كتل لها وزنها وثقلها بالشارع والعملية السياسية”.

وأشار الى “ضرورة محاسبة جميع المتلاعبين بالنتائج وفق القانون ويجب أن نذهب الى عملية العد والفرز اليدوي الشامل ويأخذ كل ذي حق حقه”.

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