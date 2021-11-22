البلداوي: المفوضية تكتمت على معلومة خطيرة كشفت عنها الشركة الألمانية الفاحصة

كشف النائب الفائز عن تحالف الفتح محمد البلداوي , الاثنين ، عن “تكتم” المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على معلومة خطيرة ادلت بها الشركة الألمانية الفاحصة اثناء اجراء عملية المحاكاة, مؤكدا أنه لاخيار أمام المفوضية سوى الاعتراف بالاخطاء وإعادة العد والفرز اليدوي الشامل.

وقال البلداوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” الحقائق والدلائل التي قدمتها القوى المعترضة على النتائج بدأت تأتي ثمارها والمفوضية الان في أسوأ حالاتها من خلال الحرج امام الدلائل الدامغة وبذلك فان المفوضية تراجعت عن قرارها بإعلان النتائج خلال يومين”.

وأضاف ان “من الدلائل الدامغة هو عدم تسليم البرلمان عندما كان منعقدا تقرير الشركة الألمانية الفاحصة التي اكدت بوجود إمكانية لاختراق نظام الأجهزة وصناديق الاقتراع وهذا يؤكد بوجود نيات مسبقة لتغير مسار النتائج الحقيقية”.

وتابع البلداوي، ان “محطة في صلاح الدين التابعة للدائرة 30 منطقة البو عجيل تم تسجيل 71 بطاقة في حين ان عدد المصوتين 71 وهل من المعقول ان يتم التصويت في تلك المحطة مئة بالمئة وهذا يدل على وجود إمكانية بحشر بطاقات مزورة في صناديق الاقتراع”.

وأشار الى أنه “لا خيار امام مفوضية الانتخابات الا اتخاذ قرار بإعادة العد والفرز اليدوي الشامل للاطمئنان على النتائج وابعاد المفوضية عن الشبهات” .