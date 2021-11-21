الأخبار

مفوضية الانتخابات: الهيئة القضائية أصدرت قرارا بإعادة عد وفرز محطات جديدة


أكدت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، صدور قرار من الهيئة القضائية بإعادة فرز محطات جديدة، فيما كشفت عن أنها ستصدر بياناً شاملاً يوم غد يوضح تفاصيل الطعون كاملةً.

وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل محسن، في تصريح متلفز إن “جميع القرارات الخاصة بالطعون أرسلت من الهيئة القضائية إلى المفوضية ولا يوجد موعد محدد لإعلان النتائج النهائية”.

وأضاف: “يوم غد ستصدر المفوضية بيانا رسميا يوضح تفاصيل عدد الطعون الكلي البالغ 1436، وفيه ستتم الإشارة إلى عدد التي ردت أو التي غيرت النتائج وعدد الطعون التي سيحقق بها والمحطات المطعون بها”.

وكشف عن أن “المفوضية ستعمل خلال أيام على إعادة فتح محطات وإعادة فرز أصواتها بموجب قرار من الهيئة القضائية وموعد إنهاء فرزها تحدده العملية ذاتها”.

وتابع أنه “بعد انتهاء العملية سترسل النتيجة إلى الهيئة القضائية وبعد أن تنهي الهيئة النظر فيها سيحدد موعد إعلان النتائج”.

وبين أن “مجموع الطعون التي قبلت المفوضية النظر فيها 70، ثم كان هناك 87 ملحقاً للطعون حققت فيها المفوضية وأرسلت نتائجها للهيئة القضائية والأخيرة من تصدر القرارات الباتة بشأنها وعملية العد والفرز الجديدة جاءت بقرار من الهيئة”. 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مفوضية الانتخابات: الهيئة القضائية أصدرت قرارا بإعادة عد وفرز محطات جديدة
محلل سياسي : اميركا زودت قواعدها بـ “سيرام” جديدة تحضيرا لما قد يحصل بعد 2021
اصدار حكم بالمؤبد بحق “اخطر” عصابة للخطف في ديالى
القبض على 6 متسللين من سوريا باتجاه غرب نينوى
محلل: الكتائب اثبتت حسن النوايا ودعواتهم للصدر والكرد لا تخرج عن هذين الموقفين
العصائب: إجراء العد اليدوي الشامل سيكون مزلزلا لأصحاب المقاعد بالعشرات
الفتح: من اولوياتنا حسم ملف النتائج وكشف حقيقة المفوضية
القبض على أربعة متهمين يتاجرون بالعملة المزيفة في بابل
العامري: الأدلة التي قدمناها للمحكمة الاتحادية كافية لالغاء نتائج الانتخابات
حركة كردية: تغيير المقاعد يؤكد صحة رواية التزوير
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
مواطنة : عظم الله اجوركم ...
الموضوع :
ألقاب الزهراء(ع) تعكس مكانتها وتبيِّن تقصيرنا!
اياد عبدالله رمضان حسين علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابي موظف عنده خدمه بالخمس وثلاثين سنه قبل داعش طلع للتقاعد وكان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن نجم : ليتنا نستفيد من التجربه الايرانيه وليت سياسيينا ومنظرينا يأخذوا هذه المسأله بجد ولا يألوا جهدا فيها لان ...
الموضوع :
إيران صراع مع الاستكبار لَن ينتهي، وضمانات البقاء هيَ القوٍَة
رسول حسن نجم : توضيح اكثر من رائع.. فعلا مشكلتنا الان هو عدم تمييز العدو من الصديق من قبل الكثيرين مع ...
الموضوع :
خذ الحكمة ولو من أفواه المنافقين..!
رسول حسن نجم : والله كلامك هذا في وسط الهدف ولم ارى فيه حرفا واحدا زائدا او انشاء وهي والله الحقيقه ...
الموضوع :
امريكا دولة مارقة لاتسمح باستقرار البلد !!!
الدكتور مسلم شكر : بارك الله فيك اجدت واصبت كبد الحقيقه ...
الموضوع :
كذبة حب الوطن..!
علي عبدالامير : الذي ينكر ما ورد بالمقالة عليه ان يقراء التاريخ ويدرس الجغرافية … اما تقول ان العراقيين اكديين ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : لافض الله فاك وجزيت خيرا.. فالشهادات(لاسيما في عراقنا الجريح) اصبحت مكمله للبدله الراقيه وباقي مستلزمات القيافه ولقد ...
الموضوع :
الشهادة العلمية والفخرية..هوس وموضة وأبتزاز 
فيسبوك