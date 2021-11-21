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اصدار حكم بالمؤبد بحق “اخطر” عصابة للخطف في ديالى


كشف عضو نقابة المحاميين العراقيين محمد الشمري، الاحد، عن اصدار حكم بالمؤبد بحق اخطر عصابة للخطف في ديالى.

وقال الشمري في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” محكمة جنايات ديالى الثانية اصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق اثنين من افراد اخطر عصابة للخطف في المحافظة بعد اكمال الاجراءات التحقيقية”.

واضاف الشمري،ان “العصابة والتي تورطت بالعديد من جرائم الخطف تم الاطاحة بها قبل اشهر قليلة بعد كمين نوعي قرب بعقوبة”، مبينا أن “الاجهزة الامنية نجحت في درء مخاطر عصابات الخطف في الاشهر الاخيرة بعد سلسلة عمليات ناجحة اسهمت في اعتقال العديد منهم”.

وكانت الاجهزة الامنية في ديالى نجحت في تفكيك واعتقال افراد العديد من الشبكات الاجرامية ومنها عصابات الخطف في الاشهر الاخيرة. 

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