العصائب: إجراء العد اليدوي الشامل سيكون مزلزلا لأصحاب المقاعد بالعشرات

أكد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق حسين علي الشيحاني، الأحد، أن إجراء العد والفرز اليدوي الشامل سيكون صادما ومزلزلا لأصحاب المقاعد بالعشرات.

وقال الشيحاني في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “على الرغم من محدودية العد والفرز اليدوي الذي ذهبت به المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهو كاشف دون أدنى شك عن وجود تلاعب في نتائج الانتخابات”.

وأضاف أن “رضوخ المفوضية للمطلب الوطني العادل بإجراء العد والفرز اليدوي الشامل اكيدا سيكون هناك نتائج اخرى صادمة ومزلزلة ولايستبعد أن تنقلب نتائج بعض الجهات التي تم تفويزها قسرا فتكون عدد مقاعدها احاد بدلا من العشرات”.

وأشار الشيحاني إلى أن “محدودية العد والفرز اليدوي كشف دليل التلاعب بنتائج بالانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من تشرين الأول الماضي”.