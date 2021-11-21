الفتح: من اولوياتنا حسم ملف النتائج وكشف حقيقة المفوضية

اكد تحالف الفتح، الاحد، العمل على حسم ملف العد الفرز اليدوي الشامل والخروج بنتائج انتخابات حقيقة ومنصفة لجميع من سرقت أصواتهم.

وقالت عضو التحالف مديحة الموسوي في تصريح ل/ المعلومة/ ان “الوقت الان هو لتصحيح مسار عملية الانتخابات ويجب ان نذهب الى عملية عد وفرز يدوي شاملة ونحسم ملف النتائج بصورة نهائية”.

وأضافت ان “مفوضية الانتخابات تماطل في اجراء عملية العد والفرز اليدوي الشامل كونها تعلم ان جميع الأخطاء صدرت من قبلها “مشيرة الى انه ” من اولوياتنا حسم ملف النتائج وكشف حقيقة المفوضية”.

ولفتت الى ان “هناك ادلة وبراهين دامغة تدين المفوضية وعملها ونحن نطالب بتوضيح من المفوضية او الرد على الاتهامات التي وجهت لها من الشعب والمرشحين”.