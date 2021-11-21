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القبض على أربعة متهمين يتاجرون بالعملة المزيفة في بابل


القت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزار الداخلية، اليوم الاحد، القبض على أربعة متهمين يتاجرون بالعملة المزيفة في محافظة بابل.

وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان انه "على اثر معلومات استخبارية دقيقة تمكنت وكالة الاستخبارات المتمثلة ب‍مديرية الجريمة المنظمة من إلقاء القبض على ٤ متهمين يقومون بالمتاجرة وبيع العملة المزيفة في محافظة بابل وتحديدا مدينة إلحلة".

واضاف البيان، انه "تم ضبط بحوزة اثنين منهما عملة مالية مزيفة تقدر بنحو ( ٤,٩٢٥,٠٠٠ ) من فئة ( ٢٥ الف دينار ) ومبلغ ( ٢٠,٠٠٠ ) الف دينار من فئة خمسة وعشرة آلاف ، كما تم القبض ايضا على متهم اخر وبالجرم المشهود وضبط بحوزتة عملة مالية مزيفة تقدر بنحو (٤.٥٤٠.٠٠٠) من فئة ( ٢٥٠٠٠ ) و ( ١٠،٠٠٠) الاف دينار وضبط ايضا مبلغ مالي مزيف قدره ( ٩٨٠٠ ) دولار امريكي من فئة ( ١٠٠ ) دولار والقبض ايضا عل متهم اخر يقوم بترويج العملة خلال الاتفاق مع اشخاص لبيع العملة المزيفة ، وبعد فحص العملة تبين ان المتهم يضع اوراق بيضاء عادية والورقة الاولى بهيئة دولار فئة ( ١٠٠ ) مستنسخة نسخة (سكنر) ملونة ليوهم بها المقابل بانها عملة حقيقية".

 

وتابع، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم اصوليا لينالوا جزاءهم العادل".

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القبض على أربعة متهمين يتاجرون بالعملة المزيفة في بابل
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